Арбитражный суд Нижегородской области признал решение регионального управления Федеральной антимонопольной службы России в отношении Райффайзенбанка законным и обоснованным. Об этом сообщается в пятницу на сайте Нижегородского УФАС.

Как рассказали антимонопольщики, в апреле 2017 года на рекламной конструкции, установленной в Нижнем Новгороде вдоль проезжей части на Львовской улице, распространялась реклама Райффайзенбанка: «Кредит Райффайзенбанка. Низкая ставка для высоких целей от 12,9%». Прочие условия предоставления рекламируемой финансовой услуги, а именно диапазон процентных ставок, сумма кредита, валюта кредита, срок действия кредитного договора, срок возврата кредита, были представлены в рекламе в форме, трудной для восприятия потребителем.

Комиссия Нижегородского УФАС по рассмотрению дел по признакам нарушения законодательства о рекламе, рассмотрев дело в отношении банка по факту распространения вышеуказанной рекламы, 7 июня 2017 года признала ее ненадлежащей, противоречащей требованиям части 7 статьи 5, пункта 2 части 2 и части 3 статьи 28 федерального закона «О рекламе».

Райффайзенбанк не согласился с решением антимонопольного органа и обжаловал решение в суде первой инстанции.

Арбитражный суд Нижегородской области 11 января 2018 года поддержал позицию антимонопольного органа и отказал банку в удовлетворении заявленных требований.

Как напоминает УФАС, частью 7 статьи 5 закона «О рекламе» не допускается реклама, в которой отсутствует часть существенной информации о рекламируемом товаре, об условиях его приобретения или использования, если при этом искажается смысл информации и вводятся в заблуждение потребители рекламы.

Согласно пункту 2 части 2 статьи 28, реклама банковских, страховых и иных финансовых услуг и финансовой деятельности не должна умалчивать об иных условиях оказания соответствующих услуг, влияющих на сумму доходов, которые получат воспользовавшиеся услугами лица, или на сумму их расходов, если в рекламе сообщается хотя бы одно из таких условий.



Часть 3 статьи 28 предполагает, что если реклама услуг, связанных с предоставлением кредита или займа, пользованием им и погашением кредита или займа, содержит хотя бы одно условие, влияющее на его стоимость, такая реклама должна содержать все остальные условия, формирующие полную стоимость кредита или займа (определяемую в соответствии с федеральным законом «О потребительском кредите (займе)») для заемщика и влияющие на нее.

