Лефортовский районный суд Москвы отказался от условно-досрочного освобождения лидера хакерской группировки «Шалтай-Болтай» Владимира Аникеева, осужденного на два года колонии общего режима по делу о неправомерном доступе к компьютерной информации, сообщило в пятницу РАПСИ из суда.

«В удовлетворении ходатайства Аникеева об условно-досрочном освобождении отказать», — постановила судья Елена Галиханова.

Мосгорсуд 7 июля 2017 года признал Аникеева виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 272 Уголовного кодекса РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации, совершенный группой лиц по предварительному сговору или организованной группой). Аникеев заключил досудебное соглашение со следствием, в связи с чем дело рассматривалось в особом порядке, то есть без исследования доказательств.

Судом и следствием установлено, что в период с 2013 по 2016 год, действуя в составе организованной группировки, осужденный неправомерно похищал информационные данные из компьютеров, планшетов и мобильных телефонов граждан России. В некоторых случаях похищенные данные выставлялись на продажу в сети Интернет.



Ранее Верховный суд РФ признал законным приговор в отношении членов группировки Александра Филинова и Константина Теплякова, осужденных на три года колонии общего режима.

