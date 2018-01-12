Служба федеральных маршалов США планирует выставить на аукцион 3813 биткоинов, конфискованных в рамках уголовных, гражданских и административных дел. В настоящее время общая стоимость лотов составляет $54 млн.

Как сообщает Reuters , шестичасовой онлайн-аукцион будет проведен 22 января 2018 года. Монеты будут выставлены на продажу в виде 11 блоков: пять по 500 биткоинов, пять по 100 и один в районе 813. Минимальный депозит для желающих принять участие в торгах составит $200 тысяч.

Один из первых аукционов по продаже конфискованных биткоинов прошел в США в 2013 году. Тогда власти страны продали 27 тыс. биткоинов (или $18 млн на тот момент), конфискованных у владельцев сайта Silk Road.