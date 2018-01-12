Сбербанк России и РНКБ стали победителями конкурса по отбору банков-агентов для выплаты страхового возмещения вкладчикам , в том числе индивидуальным предпринимателям, КБ «Северный Кредит». Об этом сообщает департамент общественных связей Агентства по страхованию вкладов.

Сбербанк будет осуществлять выплату возмещения вкладчикам «Северного Кредита», проживающим во всех субъектах РФ, кроме вкладчиков банка, проживающих в Крыму и Севастополе. Выплату возмещения вкладчикам, проживающим в Республике Крым и Севастополе, будет осуществлять РНКБ.

Прием заявлений о выплате возмещения по счетам (вкладам) и иных необходимых документов, а также выплата страхового возмещения вкладчикам «Северного Кредита» начнутся 17 января 2018 года.