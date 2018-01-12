Российская валюта в декабре продемонстрировала укрепление к доллару и стабильность к евро в реальном выражении, а квартальная динамика рубля была положительной по отношению к обеим валютам. При этом по сравнению с концом 2016 года рубль подорожал к доллару и ослаб к евро, а также к ключевым иностранным валютам в совокупности, свидетельствуют оценки Банка России, которые приводятся в опубликованной в пятницу сводке «Основные производные показатели динамики обменного курса рубля в январе — декабре 2017 года» .

Номинальный курс рубля к доллару США повысился в декабре по сравнению с ноябрем на 0,6%. По сравнению с декабрем 2016 года рубль оказался в плюсе на 6,1%.

Средний номинальный курс доллара в декабре-2017 составил 58,59 рубля против 58,92 рубля в ноябре.

В IV квартале средний номинальный курс доллара равнялся 58,41 рубля против 59 рублей в III квартале 2017 года, укрепление российской валюты в квартальном выражении по номинальному курсу составило 1%.

Среднегодовой номинальный курс доллара в 2017-м — 58,33 рубля, следует из материалов ЦБ.

Реальный курс рубля к доллару вырос в декабре-2017 на 1%. По отношению к декабрю 2016 года отмечено укрепление российской валюты к доллару на 6,5%.

Следует обратить внимание на то, что динамику реального курса рубля Центробанк при первой публикации данных представляет не в точных, а в оценочных цифрах. В обновленной сводке также приводятся уточненные ноябрьские данные, которые могут отличаться от первоначально опубликованных.

По отношению к евро российская валюта ослабла в декабре по сравнению с ноябрем по номинальному курсу на 0,4%, а по сравнению с декабрем 2016 года — на 5,4%.

Средний номинальный курс евро в декабре прошлого года равнялся 69,36 рубля против 69,11 рубля в ноябре.

В IV квартале средний номинальный курс евро равнялся 68,78 рубля против 69,27 рубля в III квартале 2017 года. В квартальном выражении номинальный курс рубля к евро вырос на 0,7%.

Средний номинальный курс с начала 2017 года — 65,78 рубля за евро.

Реальный курс рубля к евро не изменился в декабре по сравнению с ноябрем; оценка ослабления российской валюты по отношению к декабрю 2016 года осталась на уровне 4,2%.

Номинальный эффективный курс рубля к иностранным валютам повысился в декабре на 0,1% по отношению к ноябрю прошлого года и снизился на 0,5% к декабрю 2016-го, а в IV квартале по отношению к III кварталу зафиксировано укрепление на 1,4%.

Реальный эффективный курс рубля к иностранным валютам в декабре, по оценке ЦБ, поднялся на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, а по отношению к декабрю 2016-го опустился на 0,9%.

В IV квартале по сравнению с III кварталом 2017 года реальный курс рубля к доллару, евро и реальный эффективный курс рубля к иностранным валютам продемонстрировали единую динамику: укрепление отечественной валюты оценивается в 0,8%.

Эффективный курс рубля рассчитывался в 2017 году на базе курсов валют 39 ключевых торговых партнеров России в соответствии с долями этих стран во внешнеторговом обороте РФ. Крупнейшими торговыми партнерами РФ, как указывает ЦБ, являются Китай, Германия, Нидерланды (последние две страны поменялись местами по сравнению с 2016 годом), Италия и Белоруссия. Отметим, что Украина, которую в прошлом году Белоруссия вытеснила с пятого места, теперь на 11-й строчке.

В сводке ЦБ также приводится динамика января — декабря 2017 года по отношению к 12 месяцам 2016-го. Так, к доллару рубль укрепился за указанный период на 14,7% по номинальному курсу и на 16,3% по реальному, к евро — на 12,6% и 14,9% соответственно. Номинальный эффективный курс рубля к иностранным валютам в 2017 году вырос по сравнению с 2016 годом на 15,5%, реальный — на 15,9%.