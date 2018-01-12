Предприниматели, осуществляющие расчеты без применения ККТ, нарушают законодательство, что предусматривает административную ответственность по части 2 статьи 14.5 КоАП РФ.

Однако, если добровольно заявить в налоговый орган о неприменении ККТ в определенных случаях, либо о применении ККТ, не соответствующей установленным требованиям, и исполнить соответствующую обязанность, можно освободиться от ответственности, сообщает «Современный предприниматель» .

При этом должны быть соблюдены в совокупности следующие условия:

на момент обращения лица с заявлением налоговый орган не располагал сведениями и документами о совершенном административном правонарушении;

представленные сведения и документы являются достаточными для установления события административного правонарушения.

При осуществлении расчетов без ККТ, в том числе по причине ее поломки, пользователю необходимо сформировать кассовый чек коррекции по каждой произведенной хозяйственной операции. А для исключения возможности привлечения к административной ответственности за неприменение ККТ необходимо передавать в налоговый орган сведения о произведенной корректировке расчетов, в том числе реквизиты указанных чеков коррекции.

Уничтожение, корректировка фискальных данных, записанных в фискальном накопителе и в базе фискальных данных, за исключением случаев, предусмотренных законодательством, запрещается.