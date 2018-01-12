Почти 100 000 граждан Южной Кореи подписали петицию, в которой просят правительство не допустить запрета на торговлю криптовалютой.

Граждане обвиняют министра юстиции Парка Санг-ки в том, что распространив преждевременное заявление о запрете на торговлю криптовалютами, которое не было согласовано с министерством Стратегии и финансов и сформированной правительством целевой группой, он единолично манипулировал глобальным рынком, сообщает ССN .

Правительство может попросить Парка Санг-ки выступить с публичными извинениями перед гражданами Южной Кореи, учитывая потери, вызванные его заявлением.

В глобальном масштабе из-за объявления Парка общая рыночная капитализация криптовалют временно снизилась почти на $100 млрд, и существенная часть потерь пришлась на южнокорейский рынок.