На московский банк совершено разбойное нападение. Двое неизвестных, вооруженные баллончиком и пистолетом, попытались ограбить отделение банка в Академическом районе столицы, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе столичного управления МВД.



Инцидент произошел вечером 11 января по адресу: ул. Профсоюзная, д. 5/9. О нем сообщил в полицию представитель банка.

«Как выяснилось, в помещение банка вошли двое граждан в медицинских масках. Угрожая сотрудникам похожим на пистолет предметом, неизвестные потребовали передать им деньги из кассы. Получив от работников отказ, злоумышленники брызнули неизвестной жидкостью из баллончика в лицо кассиру и скрылись», — сказали в пресс-службе.

Сотрудница банка получила химические ожоги лица и глаз и обратилась за медицинской помощью.

В МВД возбудили уголовное дело о разбое, ведется розыск преступников.