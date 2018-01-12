Одна из крупнейших в мире систем денежных переводов MoneyGram объявила о партнерстве с поставщиком финансовых решений Ripple, в рамках которого будет использовать токены XRP в своих процессах, говорится в сообщении Ripple.

По словам исполнительного директора MoneyGram Алекса Холмса, Ripple находится в авангарде технологии блокчейн.

«Мы с нетерпением ждем начала пилотного запуска xRapid. Мы надеемся, что сможем повысить эффективность и улучшить качество обслуживания клиентов», - пояснил он.

Согласно заявлению, пилотный проект не означает и не гарантирует, что MoneyGram начнет использование XRP, сообщает Altcoin.info .

Токен Ripple XRP позволяет осуществлять банковские переводы в течение считаных минут, а не дней. Компания заявляет, что ее транзакционные комиссии намного ниже, чем у традиционных сервисов денежных переводов и конкурирующих криптовалют, таких как биткоин.

Новость о партнерстве Ripple и MoneyGram привела к росту цены XRP на биржах – за короткий отрезок времени средневзвешенный курс монеты, ранее опускавшийся до $1,62, поднялся выше $2.