Минэкономики определило, как будет помогать предпринимателям в 2018–2019 годах и направило в ведомства и бизнес-объединения проект «дорожной карты» по выполнению «Стратегии развития малого и среднего предпринимательства (МСП) до 2030 года».

Как сообщает «Коммерсант» , самый большой раздел документа посвящен фискальной политике. В частности, Минэкономики предлагает снизить ставку налога на прибыль на первые два года деятельности для малого бизнеса, переходящего с упрощенной системы налогообложения на общий фискальный режим. Предлагается также расширить налоговые каникулы, действующие сейчас для самозанятых граждан, на впервые зарегистрированных ИП.

Состоящим на на «упрощенке» и едином сельхозналоге предлагается добровольно стать плательщиком НДС — для встраивания в цепочки поставщиков крупного бизнеса. Для патентной системы налогообложения обещано расширение видов деятельности. Также уменьшился размер уплачиваемого налога по патенту на сумму страховых взносов во внебюдженые фонды.

Для МСП предлагаются бессрочные «надзорные каникулы». Изменились пункты о дифференциации административных санкций и введении льготного периода уплаты штрафов.

Финансирование бизнеса Минэкономики также планирует сделать доступнее и с помощью упрощения условий кредитования, дать предпринимателям возможность обеспечивать кредит за счет оборотных средств, а также получать отсрочку уплаты в первый год обслуживания кредита.

Согласно приложенному к проекту «дорожной карты» письму заместителя главы Минэкономики Олега Фомичева, предложения и замечания к документу министерство ждет от бизнеса и ведомств до 15 января.