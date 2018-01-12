Средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по депозитам физических лиц в рублях за третью декаду декабря составила 7,33% годовых. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба Банка России.

Таким образом, ставка снизилась по сравнению со второй декадой декабря, когда она составляла 7,38%, на 0,05 процентного пункта.

Напомним, что с 18 декабря ключевая ставка Банка России снижена на 0,5 п. п. до 7,75% годовых.

В первой декаде октября 2017 года ставка находилась на самом низком уровне за всю историю наблюдений ЦБ (с середины 2009-го) — 7,24%.

На пиковой отметке 15,635% максимальная ставка топ-10 банков по рублевым вкладам была в конце декабря 2014 года — после резкого повышения Центробанком ключевой ставки (сразу на 6,5 п. п. до 17% годовых) для стабилизации ситуации на валютном рынке.

В десятку банков с наибольшим объемом рублевых вкладов населения по состоянию на конец декабря входили Сбербанк , ВТБ 24, ВТБ (сейчас последние два — это уже один банк: в январе 2018 года ВТБ 24 присоединен к ВТБ. — Прим. Банки.ру), Райффайзенбанк, Газпромбанк, Бинбанк, Альфа-Банк, банк «ФК Открытие», Промсвязьбанк и Россельхозбанк.

С 27 ноября 2017 года объектом специального внимания ЦБ вновь стали случаи превышения максимальной ставки топ-10 банков более чем на 2 п. п. С 22 декабря 2014 года регулятор рекомендовал банкам не превышать уровень средней максимальной ставки топ-10 кредитных организаций более чем на 3,5 п. п., а до конца 2014-го допускалось превышение максимум на 2 п. п.

Кроме того, ЦБ рассчитывает среднее значение максимальных ставок банков, привлекающих две трети средств населения, — базовый уровень доходности вкладов. К этому уровню с середины 2015 года привязан размер взносов в фонд страхования вкладов. Для банков, которые укладываются в базовый уровень доходности, ставка отчислений в ФСВ с I квартала 2018 года составляет 0,15% расчетной базы за квартал. При превышении базового уровня на 2—3 п. п. надбавка равна 50% базовой ставки, более чем на 3 п. п. — 500% базовой ставки (см. историю изменений ).

Установленный Банком России на декабрь базовый уровень доходности рублевых депозитов до востребования составлял 6,378%, вкладов на срок до 90 дней — 7,305%, от 91 до 180 дней — 7,929%, от 181 дня до года — 7,804%, свыше года — 7,794%.



Согласно опубликованным ЦБ данным, базовая доходность в рублях, установленная на январь 2018 года, выросла по всем видам депозитов.