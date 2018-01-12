По данным СoinМarketСap, на 09.30 по мск подавляющее большинство альткоинов начали рост в цене. Общая рыночная капитализация составляет $695,9 млрд.

Курс биткоина на данный момент поднялся на 2,59% за прошедшие сутки и составляет $13,862 тыс. Его капитализация - $232,8 млрд.

Ethereum, вторая по капитализации криптовалюта, также демонстрирует незначительный рост в цене. Поднявшись за 24 часа на 2,1%, ее курс составляет $1,229 тыс. Капитализация Ethereum - $119,1 млрд.

Криптовалюта Ripple, стоящая на третьем месте по капитализации ($79,3 млрд), поднялась в цене на 21,54% до $2,05.