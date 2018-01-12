Минувший год для инвестиционных банков, работающих в России, стал лучшим за последние четыре года. Их комиссии в 2017 году выросли на 15% по сравнению с предыдущим годом и составили 401,6 млн долларов. Это максимальный объем вознаграждения с 2013 года, свидетельствуют данные исследования Thomson Reuters.



Наибольшую долю комиссионных получил «ВТБ Капитал» (24,5%) — 98,5 млн долларов. Он же получил наибольшую долю рынка сопровождения сделок слияний и поглощений с российским участием — 36,3%.

Основной объем комиссионного вознаграждения обеспечили банкам операции на долговом рынке. Сумма комиссионных за услуги андеррайтинга на долговом рынке выросла на 47% по сравнению с 2016 годом и составила 150,2 млн долларов. Небольшой прирост (1%) продемонстрировал сегмент слияний и поглощений. Объем комиссионных за сопровождение таких сделок составил 75,8 млн долларов — это лучший показатель с 2014 года.

Кроме того, в 2017 году в России было выпущено акций и других ценных бумаг на сумму 6,7 млрд долларов. Это лучший показатель с 2013 года, отмечается в исследовании. Также лучшим показателем с 2013 года стал объем выпущенных в России долговых обязательств на общую сумму 43,3 млрд долларов — на 7% больше, чем в 2016 году. Всего российские государственные компании в 2017 году заняли 2,4% совокупного долгового рынка.



При этом в 2017 году значительно снизилась сумма сделок по покупке российской компанией доли в иностранной: с 16,9 млрд долларов в 2016 году до 442 млн долларов, что стало худшим показателем с 2001 года. Сумма сделок по покупке российских компаний иностранными снизилась на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 15 млрд долларов.