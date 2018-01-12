Клиенты Альфа-Банка потратили за рубежом в новогодние праздники 5,5 млрд рублей по картам . Общая сумма покупок в этот период оказалась в полтора раза больше, чем в 2017 году, сообщили в пресс-службе финучреждения.

«С 1 по 8 января клиенты Альфа-Банка потратили более 5,5 миллиарда рублей по картам банка в заграничных поездках. Больше всего денег по картам израсходовали в Италии — более 682 миллионов, при этом число трансакций превысило 60 тысяч. В топ-5 входят также Франция (430 миллионов рублей), ОАЭ (311 миллионов рублей), Испания (277 миллионов рублей) и США (275 миллионов рублей). Также клиенты банка совершали покупки в Австрии, Германии, Таиланде, Швейцарии и Финляндии», — отмечается в релизе.

Наиболее активно снимали наличные по картам Альфа-Банка в иностранных кредитных организациях в Таиланде (90 млн рублей), Германии (48 млн рублей), США (43 млн рублей), Испании (42 млн рублей) и Италии (37 млн рублей), Китае (30 млн рублей), Франции (26 млн рублей), ОАЭ (20 млн рублей), Чехии (18 млн рублей) и Израиле 17 (млн рублей), заключили в пресс-службе.