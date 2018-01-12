Генеральная прокуратура РФ повторно направила в Грецию запрос о выдаче россиянина Александра Винника, обвиняемого в США в причастности к мошенничеству с криптовалютой на сумму 4 млрд долларов, сообщил РАПСИ официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной.

Винник был арестован греческими правоохранителями в июле прошлого года, когда он находился в отпуске на севере страны. Власти США обвиняют россиянина в том, что он, являясь оператором торговой площадки BTC-e, получил 4 млрд долларов и вел бизнес в Соединенных Штатах, не соблюдая законодательство в сфере борьбы с отмыванием денег.

Россиянин не признал вины ни по одному из пунктов предъявленных ему американскими властями обвинений и опротестовал решение суда о его выдаче в США в греческом Верховном суде. В декабре 2017 года Верховный суд отклонил апелляцию Винника.

Российские власти также добиваются выдачи Винника по отдельному делу о мошенничестве. Совет судей греческого города Салоники 11 октября удовлетворил запрос Генпрокуратуры России об экстрадиции россиянина. Защита Винника не возражает против его выдачи в РФ.



После утверждения Верховным судом постановления об экстрадиции Винника в США окончательное решение по делу будет принимать министр юстиции Греции.