Внешнеторговый оборот России в январе — ноябре 2017 года составил 526 млрд долларов США, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2016-го на 25%. Такие данные таможенной статистики приводит в пятницу Федеральная таможенная служба РФ.

Сальдо торгового баланса сложилось положительным в размере 116,1 млрд долларов, что на 25,1 млрд больше, чем в январе — ноябре 2016 года.

Российский экспорт по итогам 11 месяцев достиг 321 млрд долларов (плюс 25,5% к январю — ноябрю 2016 года).

Удельный вес топливно-энергетических товаров, которые составляют основу российского экспорта в страны дальнего зарубежья, в январе — ноябре 2017 года составил 64,5% в товарной структуре экспорта в эти страны (в январе — ноябре 2016 года — 62,4%). Стоимостный объем топливно-энергетических товаров возрос на 29,8% в годовом выражении, физический — на 4%.

В товарной структуре экспорта в страны СНГ доля топливно-энергетических товаров составила 33,1% (против 32,6% за аналогичный период годом ранее). Стоимостные объемы экспорта этих товаров увеличились на 27,2%, физические — на 3,5%.

Российский импорт за отчетный период составил 205 млрд долларов (плюс 24,3% в годовом выражении).

В товарной структуре импорта из стран дальнего зарубежья доля машин и оборудования выросла до 51,5% (с 49,9% за 11 месяцев 2016-го). Стоимостный объем ввоза этой продукции по сравнению с январем — ноябрем 2016 года вырос на 28%. Стоимостные объемы поставок средств наземного транспорта, кроме железнодорожного, как и электрооборудования, увеличились на 36,2%, механического оборудования — на 28%, инструментов и аппаратов оптических — на 21,8%. Физический объем импорта легковых автомобилей сократился на 4,8%, а грузовых автомобилей — возрос на 60,2%.

В числе прочего сообщается, что доля импорта продовольственных товаров и сырья для их производства из стран дальнего зарубежья составила 11,4% (в январе — ноябре 2016 года — 12,4%). Стоимостные и физические объемы импорта возросли на 14,5% и 7,6% соответственно.

В товарной структуре импорта из стран СНГ в январе — ноябре 2017 года удельный вес продовольственных товаров и сырья для их производства составил 22,6% (за 11 месяцев 2016-го — 23,7%). Физические объемы поставок продовольственных товаров возросли на 4,5%.



Доля машин и оборудования составила 21,8% (годом ранее равнялась 22,8%). Стоимостный объем импорта данной товарной группы возрос на 19,6% в годовом выражении. Стоимостный объем поставок железнодорожной техники и ее частей увеличился в 2,4 раза, средств наземного транспорта, кроме железнодорожного, — на 35,7%, механического оборудования — на 9,8%. Вместе с тем на 14% уменьшились объемы поставок инструментов и аппаратов оптических. Физические объемы ввоза легковых автомобилей увеличились на 35,9%, грузовых автомобилей — на 26,8%.