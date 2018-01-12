Люди не станут проводить меньше времени в Facebook после изменения порядка формирования контента новостной ленты, проанализировал директор по проектной деятельности Института развития интернета (ИРИ) Арсений Щельцин сообщение Марка Цукерберга о том, что теперь новостная лента соцсети будет содержать меньше рекламного и новостного контента и больше сообщений от друзей.

Предполагается, что такие изменения позволят пользователям проводить меньше времени в социальной сети, но с большей пользой.

По словам Щельцина, соцсеть постоянно вводит ограничения для бизнеса, мотивируя его покупать платную подписку на услуги, сообщает РИА Новости .

«Для Facebook лента новостей — это его хлеб. Лента позволяет удерживать постоянную вовлеченность пользователя в контент сети, поэтому такая страница самая посещаемая на сайте. Алгоритмы формирования этой ленты позволяют увеличивать эту вовлеченность, увеличивать количество минут на сайте, количество заходов на сайт за день и так далее», — сказал Щельцин.