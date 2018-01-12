России необходимо и снижать порог беспошлинной интернет-торговли, и вводить НДС для иностранных интернет-магазинов, считает вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

«Моя точка зрения — нужно использовать оба механизма. Очень аккуратно, постепенно снижать порог и готовиться — прежде всего с точки информационных систем — к введению НДС. Чтобы это было делать просто и это не накладывало дополнительные административные издержки на бизнес», — сказал он журналистам, отвечая на вопрос, необходимо ли, по его мнению, ввести в России НДС для иностранных интернет-магазинов либо снизить порог беспошлинной интернет-торговли.

По словам Дворковича, главное, чтобы все было доведено до автоматизма. «На подготовку требуется время. Пока, на первом этапе, я думаю, будет небольшое снижение самого порога. А потом уже постепенно будем делать другие вещи», — подытожил он, не ответив, когда может быть введен НДС.