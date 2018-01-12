Денежная база РФ в широком определении на 1 января 2018 года составила 14 трлн 701,5 млрд рублей, свидетельствуют опубликованные в пятницу данные Банка России. На 1 декабря 2017 года показатель равнялся 13 трлн 69,9 млрд рублей, то есть за месяц он повысился на 1 трлн 631,6 млрд.

Как показывают данные регулятора, рост зафиксирован по всем компонентам широкой денежной базы. Основной вклад в общую динамику внесли депозиты кредитных организаций в Центробанке (рост на 826,8 млрд рублей — с 1 трлн 546,4 млрд на 1 декабря 2017 года до 2 трлн 373,2 млрд на 1 января), а также наличные деньги в обращении (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций, без учета наличных денег в кассах учреждений ЦБ), объем которых увеличился к началу 2018 года на 675,1 млрд, до 9,539 трлн рублей (с 8 трлн 863,9 млрд на 1 декабря).

Напомним, Банк России в августе 2016 года возобновил после полуторагодового перерыва проведение депозитных аукционов для поглощения избыточной ликвидности банковского сектора. По состоянию на 1 января максимальный объем предложения со стороны банков и размещения их средств на депозитах в ЦБ по итогам одного аукциона был зафиксирован 21 ноября 2017 года — 1,668 трлн рублей. В январе 2018-го этот рекорд был побит: по итогам недельного депозитного аукциона 9 января кредитные организации разместили на депозитах в Центробанке 1 трлн 767,3 млрд рублей.

Остаток средств на корреспондентских счетах кредитных организаций в Банке России в валюте РФ (включая усредненную величину обязательных резервов) увеличился в декабре с 1,854 трлн до 1 трлн 930,7 млрд рублей, объем депонируемых кредитными организациями в ЦБ обязательных резервов по привлеченным средствам в рублях и иностранной валюте — с 501,6 млрд до 506,2 млрд, объем облигаций Банка России у кредитных организаций — с 304 млрд (по рыночной стоимости) на 1 декабря 2017 года до 352,4 млрд рублей на 1 января.

Начиная с августа 2017 года был проведен ряд аукционов по размещению купонных облигаций Банка России. Этот инструмент также был запущен регулятором для абсорбирования избытка банковской ликвидности в условиях ее структурного профицита. Первый выпуск КОБР был размещен 15 августа этого года в полном объеме — 150 млрд рублей. Спрос был выше — порядка 173,5 млрд по номиналу. Обязательства по данному выпуску были исполнены Центробанком 15 ноября. При размещении последующих выпусков КОБР спрос со стороны банков был существенно меньше предложения ЦБ. Так, объем размещения второго выпуска (с погашением 17 января 2018 года) по итогам трех аукционов, проведенных в октябре и ноябре, составил порядка 226,1 млрд рублей по номиналу при общем объеме выпуска 500 млрд рублей. Совокупный спрос на облигации третьего выпуска (с погашением 14 февраля 2018 года) и, соответственно, объем размещения на трех ноябрьских аукционах равнялся 77,8 млрд рублей при объеме предложения также 500 млрд; еще один, декабрьский, аукцион был признан несостоявшимся. На трех декабрьских аукционах по размещению КОБР четвертого выпуска совокупный объем размещения по номиналу составил порядка 48,3 млрд рублей при общем объеме выпуска 200 млрд. Кроме того, уже принято решение об эмиссии пятого и шестого выпусков купонных облигаций Банка России общим объемом 700 млрд рублей.



В целом за прошедший год денежная база РФ в широком определении выросла на 2 трлн 818,8 млрд рублей — с 11 трлн 882,7 млрд на 1 января 2017-го. Рост также наблюдался по всем компонентам, формирующим этот показатель.