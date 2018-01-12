Банк России привлек к административной ответственности по статье 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях («Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма») руководителя (должностное лицо, выступающее единоличным исполнительным органом) калужского Газэнергобанка. Сообщение об этом опубликовано на сайте регулятора в пятницу, 12 января.

Как уточняется, должностное лицо привлечено к административной ответственности по части 2 вышеуказанной статьи КоАП. Она формулируется как «Действия (бездействие), предусмотренные частью 1 настоящей статьи (неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля. — Прим. Банки.ру), повлекшие непредставление в уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, и (или) представление в уполномоченный орган недостоверных сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, а равно непредставление сведений об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, за исключением случаев, предусмотренных частью 1.1 настоящей статьи».

Постановление от 27 декабря 2017 года № ТУ-29-ДЛ-17-16063/3110 вступило в законную силу 10 января. Топ-менеджеру назначен административный штраф, который, согласно пункту 2 статьи 15.27 КоАП, может составлять для должностных лиц от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.

Должность председателя правления Газэнергобанка занимает Денис Ошев.



Более подробно причины привлечения кредитных организаций к административной ответственности ЦБ в своих сообщениях не раскрывает. Портал Банки.ру предлагает финучреждению направить комментарий на news@banki.ru, и он будет опубликован в этой новости.