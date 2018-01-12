Ипотечный портфель российских банков в рублях и иностранной валюте на 1 декабря прошлого года превысил 5 трлн рублей, его прирост с начала 2017-го составил 13%. Такие данные опубликовал в пятницу Банк России.

Только за январь — ноябрь прошлого года банки предоставили гражданам более 935 тыс. ипотечных жилищных кредитов на сумму свыше 1,7 трлн рублей.

Под влиянием улучшения ценовых условий на ипотечном рынке в ноябре 2017 года кредитные организации продолжили наращивать объемы рублевого ипотечного кредитования. Банки профинансировали более 122 тыс. сделок по покупке жилья на сумму 232,6 млрд рублей, что превысило аналогичные показатели ноября 2016 года на 56% и 70% соответственно.

Средневзвешенная ставка по рублевым ИЖК снизилась по итогам ноября на 15 базисных пунктов (0,15 процентного пункта. — Прим. Банки.ру) с октябрьского значения 9,95% — до исторически минимального уровня 9,8%.

«Ипотечные кредиты в валюте по-прежнему теряют свою привлекательность среди населения. В ноябре банки не выдали ни одного валютного кредита на покупку жилья. Всего за 11 месяцев 2017 года в иностранной валюте было выдано десять кредитов против 29 кредитов за соответствующий период 2016 года. Объем выданных средств сократился с 0,8 миллиарда до 0,5 миллиарда в рублевом эквиваленте, составив 0,03% от общего объема ИЖК», — указывает Центробанк.



По данным регулятора, в целом улучшилось и качество обслуживания ипотечных жилищных кредитов: доля просроченной задолженности снизилась по состоянию на 1 декабря 2017 года до 1,4% с 1,7% годом ранее.

