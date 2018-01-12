Валютный рынок

Наталия Шилова, директор центра макроэкономического прогнозирования Бинбанка:

Высокие цены на нефть по-прежнему будут оказывать поддержку российской валюте, однако начало интервенций Минфина будет сдерживать укрепление рубля. Значимых событий на международных рынках будет немного, ждем слабую волатильность в начале неделе в связи с праздником и отсутствием значимых событий. Ожидаем колебания валюты в пределах 56,2-57,4 рублей за доллар. В целом по-прежнему считаем, что в январе-феврале рубль будет удерживать достигнутые позиции и не рекомендуем играть на ослабление российской валюты.

Нефтяной рынок

Антон Покатович, аналитик Бинбанка:

В конце недели нефтяным котировкам удалось «проколоть» 3-х летний максимум в 70$. Однако к вечеру пятницы, по всей видимости, инвесторы зафиксировали заработанную прибыль, что привело к коррекции нефтяных цен до уровня в 69$. Полагаем, что на следующей неделе «быки» могут предпринять еще несколько попыток для краткосрочного закрепления цен выше 70$. Повышательным спекулятивным движениям цен на следующей неделе могут поспособствовать несколько факторов. Во-первых, выход отчета ОПЕК на следующей неделе, скорее всего, будет содержать информацию о том, что картель удерживает свою добычу в рамках квот, что, вероятно, укрепит веру трейдеров в дальнейшую балансировку рынка. Во-вторых, выход отчета от МЭА может предоставить рынку информацию о более ускоренном росте мирового спроса на энергоноситель, что также способно вызвать повышательное движение цен. В результате мы ожидаем, что на следующей неделе нефтяные цены будут находиться в границах коридора 68-70,4$.