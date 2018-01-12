Российские банки не успевают в срок подготовиться к началу обмена информацией об иностранных налогоплательщиках. Федеральная налоговая служба (ФНС) официально предупредила кредитные организации, что обмен данными должен начаться весной этого года, в противном случае банкам грозят миллионные штрафы и даже запрет на работу в Европе. Санкции могут последовать со стороны 44 государств и четырех территорий, пишут «Известия» .

В частности, речь идет об Австралии, Новой Зеландии, Греции, Кипре и других. В списке также четыре офшора: острова Гернси, Джерси, Каймановы острова и остров Мэн. Эти государства перечислены в новом приказе ФНС. Документ подготовлен для соблюдения европейской версии американского закона FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act). Все стороны подписали конвенцию Совета Европы и ОЭСР по взаимной помощи в налоговых делах.

Согласно евро-FATCA, российские банки должны отправлять данные об иностранных налогоплательщиках в ФНС, а та — в европейские кредитные организации. Раскрыть придется инвестиционные доходы клиентов, сведения о продаже акций, балансе счета, процентах по вкладам, облигациям, договорам накопительного страхования, платежам и остаткам на счетах.

С США наши кредитные организации обмениваются налоговой информацией с 2015 года по специальным IT-программам. Подключение к ним и их содержание стоят 40 млн рублей в год, указывают банкиры. Для того чтобы запустить обмен информацией о зарубежных и отечественных налоговых резидентах с ЕС, российские банки сначала должны установить налоговое резидентство новых и действующих клиентов и по форме отправить эти сведения в ФНС.

«Уже в мае должен начаться обмен налоговой информацией, но ни самих форм отчетности, ни согласия клиентов на передачу таких сведений пока нигде нет», — отметил зампред Национального совета финансового рынка (НСФР) Александр Наумов.

Как отмечает глава PwC Legal Ксения Грицепанова, на процедуру анализа существующих клиентов, как правило, дается полтора – два года, а у российских банков слишком мало времени.



В евро-FATCA предусмотрены жесткие санкции для банков, которые не будут отчитываться о налогоплательщиках ОЭСР, вплоть до полного запрета работать на территории Евросоюза. Под запретом на осуществление деятельности в ЕС следует понимать и запрет российским банкам иметь корсчета в кредитных организациях Европы. Такие счета нужны, чтобы проводить операции в евро. То есть под санкции могут попасть все отечественные банки, если они не предоставят сведения об иностранных налогоплательщиках в срок.

За это же кредитные организации РФ могут оштрафовать банки из стран ОЭСР. Плата — 30% от операций с иностранными налогоплательщиками. По оценкам зампреда Локо-Банка Андрея Люшина, штрафы могут составить сотни миллионов рублей.

В ФНС убеждены, что банкам не стоит беспокоиться. «Все необходимые процедуры будут реализованы в комфортные для бизнеса сроки и без малейшего риска подвергнуться штрафным санкциям», — указали в пресс-службе ФНС, не уточнив сроки подготовки форм отчетности.