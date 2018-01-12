Арбитражный суд Москвы на заседании 12 января огласил резолютивную часть решения о признании несостоятельным (банкротом) банка «Арсенал». Об этом сообщает Агентство по страхованию вкладов, которое суд назначил конкурсным управляющим.

Лицензия у кредитной организации была отозвана 21 сентября 2017 года. По данным ЦБ, с 2016 года деятельность банка в значительной степени была ориентирована на проведение сомнительных транзитных операций. Кроме того, деятельность «Арсенала» характеризовалась использованием рискованной бизнес-модели и низким качеством значительной части активов, при этом банк неадекватно оценивал величину принимаемого риска по активам, указывал регулятор. ЦБ до отзыва лицензии неоднократно применял в отношении «Арсенала» меры надзорного реагирования, включая ограничения на привлечение вкладов населения.

Известно, что в «Арсенал» перешли работать многие топ-менеджеры рухнувшего МАСТ-Банка, связанного с рядом громких уголовных дел.

Согласно данным одного из декабрьских выпусков «Вестника Банка России», «дыра» в балансе «Арсенала» составляет около 72,7 млн рублей.



АСВ ранее оценило объем страховых выплат вкладчикам банка «Арсенал» примерно в 278 млн рублей.