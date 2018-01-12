Банк «Ак Барс» запустил льготные кредиты для предпринимателей по «Программе 6,5», сообщили в пресс-службе финучреждения.



«Представители малого и среднего предпринимательства могут оформить долгосрочный инвестиционный и оборотный льготный кредит по программе стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства («Программа 6,5») в банке «Ак Барс». Кредит предоставляется на сумму не менее пяти миллионов рублей РФ по ставке на уровне до 10,6% годовых для малых предприятий и до 9,6% годовых для средних предприятий», — отмечается в релизе.

Льготная ставка предусмотрена для финансирования приобретения основных средств, модернизации и реконструкции производства, запуска новых проектов/производств, а также на пополнение оборотного капитала, добавили в банке.