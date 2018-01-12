Агентство по страхованию вкладов, осуществляющее процедуру конкурсного производства в Пробизнесбанке, завершило инвентаризацию имущества кредитной организации. Согласно опубликованному накануне отчету , в ходе инвентаризации выявлена недостача имущества в размере 85 млрд 484,319 млн рублей.

Напомним, Пробизнесбанк, являвшийся ядром финансовой группы «Лайф», был лишен лицензии 12 августа 2015-го и признан банкротом 27 октября того же года.

По данным АСВ, наибольшие суммы недостачи связаны с отсутствием документов, подтверждающих совершенные операции, а также с отражением в балансе банка операций без фактического их исполнения по «прочим размещенным средствам» — 70 млрд 62,609 млн рублей. Недостача по кредитам физическим и юридическим лицам, а также другим кредитным организациям в связи с отсутствием на дату проведения инвентаризации документов, подтверждающих наличие задолженности перед банком, составляет 10 млрд 490,791 млн, свидетельствуют материалы агентства.

На недостачу по корреспондентским счетам в драгоценных металлах в банках-нерезидентах приходится 3 млрд 349,529 млн рублей, на основные средства и хозяйственные затраты — 1 млрд 532,709 млн. К последней статье, согласно данным АСВ, в том числе отнесено здание банка в Москве (ул. Петровка, д. 18/2, стр. 1) балансовой стоимостью 517,98 млн рублей в связи с отсутствием документов, подтверждающих государственную регистрацию перехода права собственности к Бинбанку по договору передачи активов и обязательств, заключенному между Пробизнесбанком и Бинбанком. Регистрация осуществлена 17 февраля 2016 года.

В отношении недостачи имущества проводится необходимая работа, в том числе в рамках дел против бывших руководителей и работников банка по уголовным статьям 159 («Мошенничество»), 160 («Присвоение или растрата»), 196 («Преднамеренное банкротство») и 201 («Злоупотребление полномочиями»), отмечают в АСВ.

В апреле прошлого года СМИ сообщили о возбуждении уголовного дела о хищении бывшим руководством Пробизнесбанка 25 млрд рублей. По версии следствия, бывший президент Пробизнесбанка, экс-глава финансовой группы «Лайф» Сергей Леонтьев вместе с тогдашним председателем правления Александром Желязняком создали преступную группу с целью хищения денег из банка. Помимо прочих в эту группу входил Николай Алексеев, занимавший должность начальника департамента корпоративных финансов Пробизнесбанка.

Позже стало известно, что Николай Алексеев по другому делу — на 2,4 млрд рублей — получил четыре года колонии . Кроме того, экс-руководитель управления по взаимодействию с акционерами Пробизнесбанка Марина Крылова получила 3,5 года лишения свободы за пособничество в хищении 2,4 млрд. В декабре 2017-го сообщалось, что дело в отношении бывшего вице-президента Пробизнесбанка Вячеслава Казанцева и еще семи человек, которым также инкриминируется участие в хищении 2,4 млрд рублей, было возвращено в прокуратуру .

В отчете АСВ сообщается, что от заемщиков Пробизнесбанка в счет погашения задолженности по кредитам, отнесенным к недостаче, по состоянию на 1 декабря 2017 года поступили денежные средства в общем размере 215,67 млн рублей.

Кроме того, в ходе инвентаризации выявлено имущество, не учтенное на балансовых счетах банка: товарные знаки, банковское имущество, сувенирная продукция в количестве 106 619 штук. Указанное имущество поставлено на баланс, в отношении него проводятся мероприятия по реализации.



Следующее судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего назначено на 20 апреля 2018 года.