Центральный Банк России с 12 января повысил официальный курс доллара США к рублю на 12,23 коп., до 56,9957 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 68,0586 руб., что выше предыдущего дня на 17,45 коп.

«Учитывая, что нефтяные котировки отскочили от уровня $70, снизился RGBI, а курс доллара достиг целевого уровня после выхода из диапазона 56,75-57,20 руб., то на сегодня можно предположить, что нас ожидает очередная консолидация в районе 56,50 руб. или восходящая коррекция в область 56,75 руб. Если нефтетрейдеры решат штурмовать уровень $70, то курс рубля двинется к 55,72 руб. за доллар. По евро ожидается восстановление до 68,15 руб.», - прогнозирует Владислав Антонов, аналитик Альпари.

По словам Богдана Зварича, старшего аналитика ИК «Фридом Финанс», на валютной секции Московской биржи, несмотря на существенную коррекцию в ценах на нефть, ожидается стабилизация рубля у достигнутых значений. Приближение налогового периода ведет к росту предложения иностранной валюты на рынке, что скомпенсирует большую часть негатива с рынка энергоносителей.

«Стоит отметить, что нефть в рублях сейчас находится на очень высоких уровнях – порядка 3900 рублей за баррель – что может говорит о наличии у рубля потенциала для укрепления. В результате в начале дня доллар может отыграть часть вчерашних потерь и попытается подняться выше 56,5 рубля. В дальнейшем, в случае попыток возобновления роста на рынке энергоносителей, мы не исключаем компенсации американской валютой утреннего роста и ее ухода на отрицательную территорию», - поясняет аналитик.