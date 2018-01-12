Рубль слегка отступает в паре с американской валютой и теряет более 1% против евро, сообщает Сергей Мельников, главный аналитик GLOBAL FX. В последнем случае подъем в район 68,50 руб. объясняется резким всплеском спроса на единую валюту по всему спектру рынка после сообщений о прорыве в переговорах по созданию коалиции в Германии.

«В целом перспективы нашей валюты остаются благоприятными, учитывая высокие цены на нефть, минорные настроения по доллару и приближающийся налоговый период, который традиционно окажет рублю дополнительную поддержку. Однако риск со стороны нового пакета американских санкций может спровоцировать фиксацию прибыли ближе к концу месяца», - прогнозирует эксперт.

Как рассуждает Глеб Задоя, руководитель департамента аналитики компании «Аналитика Онлайн», что касается ситуации с российским рублем, то покупки Минфина наверняка поддержат курс доллара в более краткосрочной перспективе. Текущее снижение американской валюты до минимальных значений с мая 2017 года является не плохим моментом для открытия длинных позиций. На горизонте 3-6 месяцев у доллара есть все шансы вырасти.

По словам Анны Бодровой, старшего аналитика Альпари, рубль остается на коне за счет дорогой нефти и вполне себе благоприятного отношения мировых инвесторов к риску.

«Отечественная валюта в первый час сессии слегка снижается в парах с иностранными валютами, но это техническая коррекция к прыжкам минувшего вечера. Доллар США стоит к настоящему времени 56,53 руб. (+0,2%), наиболее вероятный сценарий развития событий в паре доллар/рубль на пятницу - «боковик» в пределах 56,35-57,15. Евро/рубль проторгуется в диапазоне 67,90-68,90», - поясняет эксперт.