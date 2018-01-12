В скором времени майнинг криптовалют перестанет быть прибыльным бизнесом, это может произойти в течение пяти лет, однако пока такая деятельность рентабельна, считают опрошенные РИА Новости эксперты.



В пятницу газета «Коммерсант» со ссылкой на источники сообщила, что частные инвесторы в России впервые приобрели электростанцию для майнинга криптовалют. По их словам, новые владельцы ООО «Губахинская энергетическая компания» (ГЭК), которое «Т Плюс» Виктора Вексельберга продала в конце декабря, могут использовать мощности для создания дата-центра и майнинга криптовалют. По официальным данным, покупателем актива у «Т Плюс» выступила Надежда Симанова, однако, по данным издания, реальным приобретателем стал Алексей Колесник, в конце декабря возглавивший ООО «ГЭК».

В ГЭК входят Кизеловская ГРЭС в Пермском крае мощностью 23,6 МВт и Сарапульская ТЭЦ в Удмуртии (10 МВт). «Т Плюс» продавала станции раздельно: ГРЭС за 30 млн рублей, а ТЭЦ и городские сети — за 129,3 млн. Колесник подтвердил изданию, что рассматривает вариант с майнингом криптовалюты, но, скорее, на площадке в Удмуртии, тогда как основной проект — создание дата-центра. Он добавил, что до принятия законодательной базы вплотную заниматься криптовалютами не планирует.

Как отмечает член экспертного совета Госдумы РФ по законодательному обеспечению развития финансовых технологий и сооснователь международной сети профессиональных инвесторов в цифровые активы CryptoLife Петр Дворянкин, климат и стоимость электроэнергии в России создают ситуацию, выгодную для майнинга.

«Стоит обозначить, что Россия обладает рядом преимуществ для майнинга, в том числе такими, как относительно дешевая электроэнергия и холодный климат, что помогает сэкономить затраты на охлаждение майнингового оборудования в процессе работы. Не удивительно, что появляются крупные игроки, которые уже на инфраструктурном уровне, таком как приобретение электростанций, минимизируют свои затраты на процесс майнинга», — пояснил он.

«С точки зрения России это перспективное направление, так как чем больше биткоинов и другой криптовалюты будет «намайнено», тем больше ее окажется на руках у соотечественников и тем больше налогов поступит в наш бюджет (так как скоро будет принят закон о налогообложении майнинга)», — добавляет Дворянкин.

Директор по инвестициям Cryptolife Fund Мансур Гусейнов также считает майнинг рентабельным: «С точки зрения экономики рентабельность майнинга сейчас очень высокая, окупаемость средних по размеру проектов составляет менее года. Основная статья операционных расходов — электричество, поэтому покупка собственных генерирующих мощностей логична. Риски таких проектов — продолжительное снижение стоимости криптовалют».

«По разным оценкам, текущее потребление электроэнергии только сетью биткоин составляет около 30 тысяч ГВт/ч в год (установленная мощность — 3,4 тыс. МВт), что больше, чем потребляет Ирландия или многие африканские страны», — отметил он.

Старший аналитик компании «Альпари» Роман Ткачук рассказал, что выгодность майнинга уже начала снижаться: «За последний год рентабельность майнинга заметно снизилась: число майнеров возросло, а сложность «добычи» каждой следующей единицы биткоина (или другой криптовалюты) также возросла».

«На текущий момент наибольший интерес представляет промышленный майнинг. В случае реализации проекта по майнингу основные затраты идут не на электроэнергию и зарплату обслуживающему персоналу, а на покупку оборудования на базе процессоров и видеокарт», — пояснил он.

По его оценке, промышленные майнинговые фермы на 250 КВт стоят порядка 20—50 млн рублей в зависимости от качества. «Мощность Сарапульской ТЭЦ в Удмуртии может обеспечить порядка 30—40 таких ферм, это потребует вложений порядка 1 миллиарда рублей. При успешной реализации срок окупаемости проекта составит около года, что делает его привлекательным для инвесторов», — подсчитывает Ткачук.