Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что 90% проводимых ICO являются мошенническими, а 60% ICO организовывают «русскоговорящие люди».

По его словам, на финансовом рынке очень много мошенничеств, злоупотреблений, в том числе, связанных с финансированием всевозможных неблагоугодных, запрещенных законом дел. «Поэтому, очевидно, рынок криптовалют, блокчейн как технологию необходимо соответствующим образом легализовать в виде законодательного акта. До 90% ICO - это мошеннические, к сожалению, операции, и, соответственно, необходимо здесь тоже прописать нормы, которые защищают наших граждан от недобросовестных участников этого рынка», — цитирует Аксакова RNS .