Адвокат Игорь Литвак, представляющий интересы россиянина Романа Селезнева, осужденного в США на 27 лет за совершение киберпреступлений, считает, что его подзащитный был недостаточно проинформирован во время подписания документа о признании вины на стадии досудебного разбирательства. Об этом сообщает РАПСИ.

Россиянин в августе 2016 года был признан виновным в кибермошенничестве, в частности в краже данных кредитных карт и организации онлайн-махинаций, повлекших убытки в размере 170 млн долларов. Селезнева признали виновным по 38 из 40 пунктов выдвинутых против него обвинений, и в апреле 2017-го он был осужден. Вскоре после этого жалоба на приговор была направлена в Апелляционный суд по девятому округу.

Досудебное соглашение Селезнева с властями США было заключено с рядом нарушений, утверждает Литвак. Во-первых, россиянину не был предоставлен заверенный перевод документа. Во-вторых, адвокаты, представлявшие его интересы в то время, ввели его в заблуждение, заявив, что информация, полученная от обвиняемого, может использоваться только против других лиц, а не против него самого. В-третьих, Селезнев не осознавал, что соглашением ограничиваются не только его высказывания в суде, но и высказывания его адвокатов.

«Отказ (Селезнева) от его прав по соглашению о признании вины не был информированным и добровольным», — отмечается в жалобе.

Настаивая на том, что Селезнев был похищен спецагентами США во время его пребывания на Мальдивах, адвокат отмечает и ряд других нарушений, совершенных до и во время суда над россиянином. Например, суд отклонил ходатайство Селезнева о запрете использовать данные, полученные с его ноутбука, несмотря на то, что для обыска устройства не было достаточно оснований.

Особо отмечается неэффективность предоставленной Селезневу юридической помощи. Защита россиянина не только ввела его в заблуждение, но также не стала обжаловать запрет называть задержание похищением и не подала жалобу на неправомерное судебное разбирательство, имея на то основания. Кроме того, Литвак называет приговор Селезнева «чрезмерно карательным», учитывая медицинское состояние его подзащитного, так как он сильно отличается от приговоров по схожим делам, а подсчет срока заключения, по словам защитника, «не вызывает доверия».



Адвокат просит апелляционный суд рассмотреть дело заново или пересмотреть приговор.