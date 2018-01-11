Правительство Южной Кореи намерено запретить торговлю криптовалютами.

Как сообщают «Ведомости» , министр юстиции Пак Сан Ки не раскрыл основных положений проекта планируемого закона. По словам представителя Минюста, решение о запрете торгов криптовалютами было принято после обсуждения с другими государственными органами, включая министерство финансов Южной Кореи.

Заявление Минюста Южной Кореи обвалило курс биткоина. В ходе торгов на корейских биржах криптовалюта потеряла 21% и достигла курса в $17,06 тысячи (на биржах в Южной Корее биткоин стоит примерно на 30% дороже, чем в других странах).

Поскольку принятие закона о запрете торговли криптовалютой потребует большинства голосов членов национального собрания, этот процесс может растянуться на месяцы и даже годы