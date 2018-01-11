Власти страны готовят законопроект, ограничивающий торги виртуальной валютой на местных биржах.
Правительство Южной Кореи намерено запретить торговлю криптовалютами.
Как сообщают «Ведомости», министр юстиции Пак Сан Ки не раскрыл основных положений проекта планируемого закона. По словам представителя Минюста, решение о запрете торгов криптовалютами было принято после обсуждения с другими государственными органами, включая министерство финансов Южной Кореи.
Заявление Минюста Южной Кореи обвалило курс биткоина. В ходе торгов на корейских биржах криптовалюта потеряла 21% и достигла курса в $17,06 тысячи (на биржах в Южной Корее биткоин стоит примерно на 30% дороже, чем в других странах).
Поскольку принятие закона о запрете торговли криптовалютой потребует большинства голосов членов национального собрания, этот процесс может растянуться на месяцы и даже годы
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