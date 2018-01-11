Канадская компания Global Blockchain Technologies Corp. сообщила, что выкупает за $2 млн все токены KodakCoin, которые были выставлены на первой стадии pre-ICO анонсированного вчера Kodak и WENN Digital проекта KodakOne.

Президент компании Шидан Гуран (Shidan Gouran), сообщает Anycoin.news , заявил, что ICO KodakOne — очень привлекательный и покрывает собой потребность в управлении и монетизации цифровых активов по всему миру. После данного сообщения, акции компании выросли почти на 50%.

Как сообщал Банкир.Ру, старт ICO KodakCoin анонсирован на 31 января. В нем смогут принять участие аккредитованные инвесторы из США, Великобритании, Канады и ряда других стран.