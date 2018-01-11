Участник разбоя на 12 млн рублей окажется на скамье подсудимых в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по городу и Ленинградской области.

Следствием установлено, что в ноябре 2016 года несколько злоумышленников напали на мужчину и похитили у него деньги, взятые из банковской ячейки. В настоящий момент главным следственным управлением петербургского главка МВД завершено расследование уголовного дела в отношении одного из фигурантов — 45-летнего местного жителя: ему вменяется преступление, предусмотренное частью 4 статьи 162 Уголовного кодекса РФ, то есть разбой, совершенный организованной группой, в особо крупном размере или с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего.

Как выяснили правоохранители, обвиняемый, получив информацию о том, что потерпевший будет забирать крупную денежную сумму из банковской ячейки, вступил в преступный сговор с другими лицами. В день изъятия банковским клиентом денег из ячейки, когда тот вышел из здания банка с сумкой, в которой находилось 12 млн рублей, злоумышленники заблокировали его автомобиль и, дождавшись, когда потерпевший положит сумку, распылили ему в лицо газ из аэрозольного баллона, похитили деньги и скрылись с места происшествия на двух автомобилях.

В результате оперативно-разыскных мероприятий, проведенных сотрудниками петербургского уголовного розыска, был задержан один из участников преступления, который был опознан.



В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.