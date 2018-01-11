Национальная налоговая служба Южной Кореи провела рейды в офисах крупнейших криптовалютных бирж страны – Bithumb и Coinone. Рейды прошли 9-10 января.

Как сообщает Anycoin.news со ссылкой на Reuters, по словам сотрудника биржи Bithumb, несколько налоговиков вошли в офис и попросили предоставить документы и оборудование.

Биржа Coinone стала объектом расследования корейской полиции по подозрению в предоставлении площадки для азартных игр. Криптовалютная биржа сотрудничает с правоохранителями.

Как сообщал Банкир.Ру, в настоящее время Министерство юстиции Южной Кореи готовит законопроект, запрещающий торговлю криптовалютами на виртуальных биржах страны. Правительство Южной Кореи также работает над системой обязательной идентификации личности криптотрейдеров.