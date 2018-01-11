Столичная полиция задержала подозреваемого в мошенничестве: молодой москвич и его сообщники получили крупный заем под залог поддельных картин известных художников. Об этом сообщается на сайте МВД.

«Сотрудники управления уголовного розыска Главного управления МВД России по Москве совместно с инспекторами ДПС ГИБДД задержали 26-летнего жителя столицы по подозрению в мошенничестве», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Установлено, что фигурант совместно с соучастниками под видом работников одного из музеев столицы заключили с гражданином договор займа денежных средств под залог дорогостоящих картин известных художников, подтвердив их подлинность заключениями искусствоведов. После передачи денежных средств оказалось, что картины и удостоверения на них являются поддельными. Материальный ущерб составил около 50 миллионов рублей», — сообщила Волк.

Некоторые картины, оказавшиеся в залоге, демонстрируются в видеоматериалах МВД .

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ, то есть о мошенничестве в составе организованной группы либо в особо крупном размере.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники правоохранительных органов задержали одного из подозреваемых.



В отношении 26-летнего жителя Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

