Теперь держатели карт Visa УБРиР и смартфонов на базе ОС Android смогут оплачивать свои покупки с помощью сервиса Android Pay.

Приложение Android Pay можно установить на все устройства с ОС Android версии 4.4 и выше, а также оснащенные модулем NFC, позволяющим осуществлять бесконтактную оплату.

Чтобы воспользоваться сервисом:

Скачайте приложение Android Pay в Google Play Market Откройте приложение Android Pay и нажмите значок «+» в правом нижнем углу Выберите платежную систему, затем отсканируйте номер карты с помощью камеры или введите вручную Нажмите на кнопку SMS для подтверждения регистрации. Введите код, полученный по SMS, и нажмите «Подтвердить».

Чтобы оплатить покупку, достаточно разблокировать смартфон и поднести его к POS-терминалу. В некоторых ситуациях может понадобиться PIN-код или подпись на чеке.

Покупки с помощью Android Pay не только удобны, но и безопасны. При оплате номер карты не передается получателю платежа, вместо него используется цифровой код – токен. Если телефон утерян или украден, клиент может использовать Android Device Manager, чтобы мгновенно заблокировать смартфон, защитить паролем или удалить личные данные.