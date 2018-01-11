Банк России сообщает об изменении порядка учета поступлений в федеральный бюджет денежных взысканий (штрафов) и государственной пошлины.

Поступления зачисляются на счет, открытый ЦБ в Межрегиональном операционном управлении Федерального казначейства (г. Москва), независимо от места уплаты.

Денежные взыскания (штрафы), уплачиваемые в соответствии с частью 1 статьи 20.25 КоАП, подлежат перечислению в бюджеты субъектов РФ (местные бюджеты).

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