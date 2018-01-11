Пока не было предложений, заслуживающих серьезного внимания, заявил Тосунян.
Ассоциация российских банков готова рассматривать адекватные предложения об объединении с ассоциаций «Россия». Об этом рассказал президент АРБ Гарегин Тосунян на пресс-конференции в четверг.
«Под брендом Ассоциации российских банков мы всегда открыты. Мы готовы рассматривать адекватные предложения, но не рассматривали и до сих пор. Пока не услышали ни одного такого предложения, которое бы заслуживало серьезного внимания», — ответил он на соответствующий вопрос журналистов.
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