Дочерняя структура госкорпорации «Ростех» — АО «РФК-банк» — выкупила акции казанского Тимер банка. Об этом сообщает TatCenter , ссылаясь на сообщение кредитной организации на портале раскрытия корпоративной информации.

Напомним, 15 декабря 2017 годя ЦБ сообщил о том, что дальнейшей санацией Тимер банка займется банк «Российская финансовая корпорация». Также, были утверждены изменения в план участия АСВ в осуществлении мер по предупреждению банкротства казанской кредитной организации.