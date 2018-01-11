Миноритарными акционерами финансовой группы (ФГ) «Будущее» оказались структуры банка «ФК Открытие». Их доля составляет не менее 2%. Однако из-за падения курса акций ФГ в конце прошлого года эти вложения существенно обесценились, пишет «Коммерсант».

О том, что страховая компания (СК) «Росгосстрах» и управляющая компания (УК) «Менеджмент-консалтинг» являются миноритарными акционерами ФГ «Будущее», объединяющей негосударственные пенсионные фонды (НПФ) Бориса Минца, свидетельствует раскрытие информации ФГ. Группа сообщила, что эти две компании выдвинули своего кандидата для избрания в совет директоров на внеочередном собрании акционеров ФГ «Будущее». Однако кандидат от этих компаний не был включен в список для голосования, поскольку сроки для подачи предложения о кандидатуре не были соблюдены.

СК «Росгосстрах» вошла в периметр санации банка «ФК Открытие» в конце августа. Также в группе банка оказались пенсионные фонды «ЛУКОЙЛ-Гарант», НПФ электроэнергетики и НПФ РГС. У всех трех фондов УК является «Менеджмент-консалтинг», и по состоянию на конец III квартала 2017 года она входила в список аффилированных лиц кредитной организации. Согласно закону об акционерных обществах правом на выдвижение кандидатуры в совет директоров обладают акционеры, владеющие более 2% акций. По информации издания, «Росгосстрах» и «Менеджмент-консалтинг» владели в совокупности более 2%.



Совместные вложения бывших партнеров — «ФК Открытие» и ФГ «Будущее» теперь приносят им убытки. По данным регулятора, уже на конец 2016 года взаимные вложения составляли 40–45% совокупного портфеля их пенсионных накоплений. В частности, три фонда («ЛУКОЙЛ-Гарант», НПФ электроэнергетики и НПФ РГС) и НПФ «Будущее» длительное время владели акциями банка «ФК Открытие». Кроме того, структуры группы О1 незадолго до санации банка погасили кредит перед «ФК Открытие» на средства от продажи ему собственных облигаций. Теперь бывшие партнеры предъявляют друг другу претензии. ФГ «Будущее» оспаривает действия «Траста» по выкупу акций «ФК Открытие» у родственных ему НПФ, а «ФК Открытие» оспаривает досрочное погашение кредитов структурами O1.

У НПФ РГС на осень 2017 года не было в портфеле акций ФГ «Будущее», сказал изданию контрагент фонда. Акции финансовой группы входят во второй котировальный список Московской биржи, а значит, покупать их на пенсионные накопления нельзя. НПФ электроэнергетики и «ЛУКОЙЛ-Гарант» оперируют пенсионными резервами, на которые возможно купить акции ФГ. Эти же два фонда получили крупные убытки по итогам трех кварталов прошлого года — каждый в размере около 10 млрд рублей. Основной причиной убытков являлась переоценка финансовых вложений.

В IV квартале убыточными бумагами вполне могли оказаться и акции ФГ «Будущее». В этот период они подешевели более чем в два раза, до 551 рубля. В новом году ценные бумаги продолжали терять в цене — в среду последняя сделка прошла по 530 рублей. По оценкам экспертов, потери от владения 2% акций могли превысить 500 млн рублей. Впрочем, убыток заметно ниже потерь ФГ «Будущее» от вложений в акции «ФК Открытие», которые, по оценке группы, составили 12,6 млрд рублей.