Британский художник и исследователь Макс Довей создал аппарат, позволяющий добывать криптовалюту из воздуха. Изобретение Довея позволяет добывать криптовалюту Monero.

Как сообщает Мotherboard , аппарат измеряет объем вдыхаемого воздуха и выдыхаемого углекислого газа и хеширует эту информацию. Данные поступают на компьютер, который является звеном в блокчейне. За один вдох компьютер делает тысячу вычислительных операций, количество которых зависит от интенсивности дыхания. Но аппарат не способен намайнить большое количество криптовалюты, поскольку, для сравнения, всего в мире в секунду производится порядка 500 миллионов таких операций.

Проект был запущен в 2017 году, но пока привлек чуть меньше $1. Макс Довей объяснил, что его аппарат не предназначается для зарабатывания денег, а должен продемонстрировать, что у майнинга, который приводит к резкому увеличению потребления энергии в мире, есть и иные пути развития.