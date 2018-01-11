Межведомственная рабочая группа Китая дала указание властям провинций «активно содействовать» прекращению майнинга криптовалют местными компаниями из-за избыточного потребления электричества и финансовых рисков, связанных с этой деятельностью.

Как пишут «Ведомости» , на майнинг биткоинов в мире идет 0,17% глобального потребления электричества, по данным Digiconomist. Этот объем превышает его потребление в 161 стране. При этом примерно три четверти биткойнов в мире создаются в Китае, утверждает Ляо Сян, генеральный директор компании из Шэньчжэня Lightningasic, которая занимается майнингом.

Ограничения побуждают предпринимателей из Китая переносить свои майнинг-фермы в другие страны: например, в Канаду, Исландию, Восточную Европу и Россию.

Как напоминает РБК , потребности майнеров биткоина и других криптовалют в электричестве могут достигнуть 140 тераватт-часов в 2018 году. Это может составить до 0,6% от мирового энергопотребления. Спрос на электричество среди майнеров биткоина уже вырос до 20,5 тераватт-часов к концу 2017 года, сообщает Bloomberg со ссылкой на аналитика Morgan Stanley Николаса Эшсворта.