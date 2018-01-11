Президент России Владимир Путин признался, что темпы экономического роста страны его пока не устраивают, передает ТАСС .

«Действительно, нам нужно сохранить набранный темп в экономике, все-таки у нас 1,6% роста ВВП, 2,5% роста сельского хозяйства, у нас 1,5% только дефицит бюджета (в 2016 году был в два раза больше), у нас 2,5% инфляция, чего вообще в истории страны не было никогда», — перечислил экономические показатели глава государства на встрече с руководством отечественных печатных СМИ и информагентств.

По его мнению, «все это говорит об очень хорошей, фундаментальной основе». «4,2% рост прямых инвестиций, при росте 1,6% ВВП это означает, что инвестиции опережают рост ВВП, это значит, что задел, дальнейший рост уже сделан, уже проинвестирован», — подчеркнул Путин.

По его оценке, «в общем и целом это внушает оптимизм». Также среди положительных факторов президент назвал снижение безработицы. «У нас настроение должно быть хорошим, но оно не должно нас, конечно, расслаблять, мы должны понимать что многое должны еще сделать, и эти темпы роста нас, конечно, не устраивают», — заявил глава государства.