Президент РФ Владимир Путин не исключил, что в будущем потребуется законодательное регулирование рынка криптовалют. Об этом он сообщил на встрече с руководителями печатных СМИ и информагентств, пишет ТАСС .

«На сегодняшний день это прерогатива Центрального банка и этих полномочий пока у ЦБ достаточно. Но в целом, конечно, в будущем наверняка нужно будет и законодательное регулирование», — сказал глава государства.

Ранее заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев заявил, что Минфин рассчитывает внести на рассмотрение в Госдуму законопроект о регулировании новых финансовых технологий, в том числе устанавливающий правила оборота криптовалют и проведения ICO на территории России, до конца февраля текущего года.

Он уточнил, что ведомство планирует доработать законопроект, в том числе в части выработки правил оборота криптовалют. В частности, нужно определить перечень площадок, на которых можно будет совершать сделки с криптовалютами. «Не хотелось бы как-то ограничивать и зарегулировать, но какие-то рамки надо поставить», — отметил Моисеев.