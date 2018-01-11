В Кремле уверены, что повышение МРОТ до величины прожиточного минимума не окажет негативного влияния на происходящие позитивные изменения в экономике.



«Нет, таких опасений нет», — заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, не опасаются ли в Кремле негативного влияния повышения МРОТ на ситуацию в экономике страны.

«Все тщательно прорабатывается экспертами и в Кабинете министров, безусловно, — пояснил он. — Подобные решения озвучиваются после тщательной проработки».

В среду президент РФ Владимир Путин заявил, что МРОТ будет доведен до прожиточного минимума раньше, чем это планировалось, — с 1 мая 2018 года. Глава государства подчеркнул, что МРОТ будет постоянно индексироваться и уже не будет опускаться ниже прожиточного минимума.

Песков пояснил, что такая возможность представилась благодаря позитивным изменениям в экономике. «Ресурсы позволяют это (повышение МРОТ до прожиточного минимума) сделать раньше того, что было запланировано», — подчеркнул представитель Кремля.