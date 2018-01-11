ОТП Банк привлечен к административной ответственности за нарушение требований федерального закона «О кредитных историях». Соответствующее постановление № 17-15302/3110-1 было вынесено Банком России 13 декабря прошлого года и вступило в силу 10 января, свидетельствует опубликованная в четверг, 11 января, информация на сайте регулятора.

Кредитная организация (и/или ее руководитель — в уведомлении ЦБ это не уточняется) привлечена к ответственности по статье 15.26.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях («Неисполнение обязанности по подтверждению и представлению исправленных сведений, содержащихся в основной части кредитной истории, в бюро кредитных историй»). Такое правонарушение, согласно КоАП, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 2 тыс. до 5 тыс. рублей, на юридических лиц — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.

В октябре 2015 года ЦБ впервые опубликовал на своем сайте сообщение о привлечении кредитной организации и/или ее руководителя к административной ответственности за нарушение требований закона «О кредитных историях». Это был Альфа-Банк, который тогда и впоследствии еще раз был наказан по статье 14.29 КоАП за незаконные, но не подпадающие под Уголовный кодекс действия по получению или предоставлению кредитного отчета либо информации, составляющей кредитную историю.

Помимо ОТП Банка и Альфа-Банка за нарушение закона «О кредитных историях» к административной ответственности привлекались Сбербанк , «Бинбанк Диджитал», Хоум Кредит Банк (по несколько раз) и Газэнергобанк по статье 15.26.3 КоАП, а также Уральский Банк Реконструкции и Развития и Тинькофф Банк по статье 14.29.

Как следует из сообщений регулятора, также предусмотрена возможность привлечения им банков к административной ответственности за нарушение закона «О кредитных историях» по статье 5.53 КоАП — за незаконные, но не подпадающие под Уголовный кодекс действия по получению и/или распространению информации, составляющей кредитную историю.



Кроме того, Банк России уже несколько лет (и существенно более часто) публикует сообщения о привлечении кредитных организаций или их должностных лиц к административной ответственности по «антиотмывочной» статье КоАП.