Роста нового бизнеса своих компаний в 2018 году ожидают 84% представителей лизингового рынка. Об этом свидетельствуют опубликованные в четверг, 11 января, данные опроса , который был проведен в рамках организованной рейтинговым агентством RAEX («Эксперт РА») совместно с Объединенной лизинговой ассоциацией и состоявшейся в Москве 6 декабря XVI ежегодной конференции «Лизинг в России». В интерактивном опросе приняли участие представители Банка России и Торгово-промышленный палаты, руководители и финансовые директора крупнейших лизинговых компаний, на которые приходится более 50% рынка.

В RAEX обращают внимание, что респонденты настроены еще более оптимистично, чем в прошлом году. Если на 2017 год 46% топ-менеджеров прогнозировали увеличение объема своего бизнеса на 5—15%, то на следующий год 47% респондентов ожидают роста нового бизнеса своих компаний более чем на 20%. Еще 35% опрошенных прогнозируют рост на 10—20%. Менее оптимистичных взглядов придерживаются 18% голосующих, по мнению которых, можно ожидать незначительного роста или сокращения объемов лизингового рынка в 2018 году.

Опрос показал, что развитие российского рынка лизинга в 2018 году будет по-прежнему обеспечено позитивными тенденциями в автосегменте. Так, 64% участников опроса связывают свои ожидания именно с лизингом автомобилей. По мнению 24% респондентов, развитие рынка возможно за счет сегмента железнодорожной техники. Никто из голосующих не считает, что поддержку рынку обеспечит лизинг сельскохозяйственной или авиатехники. При этом и в прошлом году среди членов профессионального сообщества не отмечалось позитивных настроений относительно авиализинга.

Большинство топ-менеджеров полагают, что доли сегментов лизинга автотранспорта и ж/д техники покажут положительную динамику в 2018 году. Не менее 60% респондентов уверены, что автолизинг может расти быстрее рынка и доля сегмента в объеме нового бизнеса вырастет на 1—5 процентных пунктов (44%) или более чем на 5 п. п. (18%). Треть опрошенных видят потенциал и в сегменте лизинга железнодорожной техники. Годом ранее 40% голосующих прогнозировали снижение доли ж/д сегмента, а сейчас такую возможность отметили лишь 12%.

Более половины участников опроса полагают, что доля авиасегмента на рынке в 2018 году существенно не изменится. В то же время каждый третий респондент допускает, что авиасегмент может вырасти. Свой голос за рост доли авиализинга на рынке на 1—5 п. п. отдали 24% респондентов, а 9% голосующих настроены чуть более позитивно и ожидают роста более чем на 5 п. п. Пессимистичные настроения отмечаются среди 12% аудитории, которые ожидают снижения доли сегмента на рынке на 1—5 п. п. в ближайшей перспективе.



31% опрошенных придерживаются мнения, что развитие лизинга высокотехнологичного оборудования ограничено низким спросом со стороны потенциальных покупателей. Оказать позитивное влияние на сегмент может развитие механизма субсидирования, как в автолизинге, считают 27% респондентов. По мнению 24% топ-менеджеров, драйвером роста сегмента станет интенсивная выдача поставщиками оборудования гарантий по его обратному выкупу. Простимулировать использование лизинга высокотехнологичного оборудования, по мнению 18% участников голосования, могут снижение стоимости фондирования и рост курса национальной валюты.