11 января отмечается одна из самых «вежливых» дат в году - это Международный день «спасибо» (International Thank You Day). В этот день компания Intersoft Lab запускает маркетинговую акцию «Спасибо за сотрудничество и доверие!», в рамках которой устанавливаются особые условия на приобретение банками лицензий на приложение «Бюджет хозяйственных расходов».

Приложение «Бюджет хозяйственных расходов» - одно из самых востребованных решений компании Intersoft Lab. Оно позволяет повысить эффективность процессов бюджетирования, помогает оптимизировать хозяйственный бюджет и сократить сроки сметного планирования, обеспечивает оперативный контроль расходов, в том числе удаленный, с помощью телефонов, смартфонов, планшетов. Эксплуатируется в десятках российских банков разного масштаба.

С 2017 года приложение «Бюджет хозяйственны расходов» включено в единый реестр российского ПО и рекомендовано для госзакупок. Сроки его внедрения составляют от 3 до 6 месяцев.

К участию в акции приглашаются как действующие пользователи ПО от Intersoft Lab, желающие приобрести лицензии на приложение «Бюджет хозяйственных расходов», так и новые заказчики. В знак благодарности банкам-партнерам, которые много лет доверяют платформе «Контур», компания дарит 50-процентную скидку, если ПО производства Intersoft Lab используется более 5 лет, и скидку в размере 62,5% - если свыше 10 лет. Компания признательна за доверие новым заказчикам и предлагает 35-процентный дисконт на приобретение прав на использование приложения «Бюджет хозяйственных расходов».

Срок действия акции - первое полугодие 2018 года.

Воспользуйтесь нашим предложением! По всем вопросам обращайтесь в отдел продаж: тел. +7(495)276-05-81; e-mail: sales@iso.ru.

Источник: Компания Intersoft Lab