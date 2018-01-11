Национальный банк Украины (НБУ) рассматривает вопрос целесообразности выпуска собственной криптовалюты, сообщили в пресс-службе Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.



«Национальным банком Украины прорабатывается вопрос целесообразности выпуска собственной криптовалюты. Кроме того, поручено разработать механизм обеспечения доступа правоохранительных органов к данным криптовалютных бирж с обязательством указанных субъектов хранить информацию обо всех трансакциях в течение срока, установленного законодательством для финансовых организаций, и раскрытие информации о клиенте по мотивированному запросу. Разработка и внедрение всех этих мероприятий будет предусматривать также развитие международного сотрудничества по внедрению комплексного регулирования обращения криптовалют, что позволит избежать криминализации этого сегмента», — говорится в релизе.

На заседании Национального координационного центра кибербезопасности также изучались вопросы оборота криптовалют на территории страны.